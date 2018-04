Tanger

Les travaux de la 13ème édition du Congrès national de l'ophtalmologie de la Société marocaine de chirurgie réfractive et d'implantologie (SAMIR) se sont ouverts, jeudi à Tanger, avec la participation d'une cinquantaine d'ophtalmologistes et d'experts marocains et étrangers.

Cette édition, qui a réuni plus de 500 participants et une cinquantaine de conférenciers venus notamment des Etats-Unis, du Moyen-Orient, du Maghreb, de l'Europe et du Maroc, vise à informer le grand public du bon niveau de l'ophtalmologie au Maroc, et à faire découvrir les dernières nouveautés de la chirurgie du segment antérieur et les innovations technologiques dans les domaines de la chirurgie réfractive, la cataracte et le Kératocône.

Cette édition a honoré trois grands noms de l'ophtalmologie, à savoir Dr. Rafi Mostafa, doyen de l'ophtalmologie marocaine, Dr. Assouline Michael, orateur fidèle du congrès, et Dr. Mazen Senjab, grand nom de l'ophtalmologie arabe et mondiale.



Drogue

Les services des douanes de Laâyoune a procédé, mercredi, à la destruction par incinération de 6 tonnes et 467 kg de chira et autres produits prohibés saisis par les agents de douanes, la Gendarmerie Royale et la police judiciaire dans la région.

L’opération de destruction, qui a eu lieu dans une zone à la périphérie de Laâyoune, a porté également sur 17.000 cigarettes de contrebande, 40 kg de kif, 2,4 kg de tabac, 18 bouteilles d’alcool, 300 litres de l’eau de vie, 90 kg de tabac à briser (nefha), 200 kg de tabac parfumé (maassel), et de 452 comprimés psychotropes, précise un communiqué de la Direction des douanes à Laâyoune.

L’incinération de ces produits s’est déroulée sous la supervision du Parquet général en présence d’une commission composée de représentants des autorités locales et de différents services de sécurité et sanitaires dans la région, indique la même source.



Sidi Slimane

Lors de l’inauguration d’une action de solidarité scolaire relative à la confection de 6000 tabliers par des élèves du collège Ennahda de la commune rurale de Boumaiz, relevant de la province de Sidi Slimane, Aziza El Hchalfa, directrice provinciale du département de l'Education nationale, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique de la réforme de l’éducation et de la formation 2015-2030, qui s’assigne pour objectif la consolidation de la citoyenneté, la diffusion des valeurs civiques dans les établissements d'enseignement et le renforcement de la culture de la solidarité entre les élèves.

Cette journée organisée à l’initiative de la Direction provinciale du département de l’Education nationale de Sidi Slimane, en partenariat avec l’Institut spécialisé de technologie appliquée de Sidi Slimane, a été marquée par la présentation et l'examen des modalités de cette opération qui a pour but d’éradiquer au sein des établissements de la commune, les phénomènes négatifs, tels que la violence, le harcèlement, l’absentéisme, la fraude, le tabagisme et la drogue.