Témara

La brigade de la police judiciaire du district préfectoral de la sûreté de Témara a arrêté, mercredi, quatre individus, âgés entre 17 et 27 ans, dont trois aux antécédents judiciaires multiples, pour leur implication présumée dans la formation d'une bande criminelle spécialisée dans le vol avec violence. Selon les données préliminaires de l'enquête, deux des suspects ont été arrêtés mercredi matin en flagrant délit de vol au niveau de l'avenue Tarik Ibn Ziad à Témara et en possession d'une arme blanche de grande taille, d'achats personnels et d'une somme d'agent appartenant à l'une des victimes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches menées par les éléments de police ont permis l'arrestation, le même jour, de deux complices en possession d'un sabre, relève le communiqué, précisant qu'il s'est avéré que ces deux prévenus sont impliqués dans de nombreux vols avec violence à Rabat et à Témara, dont un ayant visé une ressortissante étrangère le 6 avril courant. Les mis en cause ont été placés en garde à vue tandis que le mineur est sous contrôle de la police, dans l'attente de les déférer devant la justice dès clôture de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.



Oujda

Le service préfectoral de la police judiciaire d'Oujda a ouvert, mercredi, une enquête judiciaire pour déterminer les circonstances ayant mené un policier à se mettre intentionnellement en danger, en tirant une balle de son arme de service sur le côté gauche du torse, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, le policier en question, hors de service, se trouvait dans sa voiture garée devant son domicile personnel lorsqu'il a tiré une balle de son arme de service en direction du côté gauche de son torse, avant d'aviser son épouse qui a, à son tour, prévenu les services de sûreté de l'incident, précise la DGSN. Le policier blessé a été transféré à l'hôpital universitaire d'Oujda pour recevoir les soins nécessaires et son état de santé semble stable, ajoute la même source, notant que les recherches et investigations se poursuivent afin de déterminer les raisons qui l'ont amené à commettre cet acte, ajoute la même source.



Nador

La Bridage de la police judiciaire de Nador a procédé, mercredi, à l'arrestation de dix personnes, dont trois femmes, soupçonnées d'appartenance à un réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de la police judiciaire ont procédé aux arrestations, de façon simultanée, à Nador, Zaio et Douar Ait Mayet dans la région de Béni Saïd Kebdani (60 km à l'ouest de Nador), sur la base d'informations précises de la Direction générale de la surveillance du territoire, ajoute la DGSN dans un communiqué, notant que les fouilles ont donné lieu à la saisie de six tonnes et 240 kg de haschich, de 80 kg de kif, d'armes blanches, de trois voitures immatriculées au Maroc et de trois autres immatriculées à l'étranger susceptibles d'être utilisées dans le transport et le trafic de drogue. Les suspects ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit en vue de déterminer les liens des membres de ce réseau avec d'autres réseaux criminels présumés s'activant au Maroc et à l'étranger et ses ramifications régionales et internationales et d'élucider la nature des faits criminels attribués aux mis en cause dans cette affaire.