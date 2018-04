Baccalauréat

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les candidats inscrits au baccalauréat libre au titre de l'année scolaire 2017-2018 à activer leurs mails, mis à leur disposition via le site "Tarchihat" ou bien la plateforme de messagerie (www.taalim.ma).

Cette adresse mail est nécessaire et obligatoire pour l'ensemble des candidats afin d'accéder au service "Minhaty" pour demander la bourse de l’enseignement supérieur et aux résultats du baccalauréat, affirme le ministère dans un communiqué.

L'accès au portail "Tarchihat" pour les candidats du baccalauréat libre se fait à travers le lien (http://candidaturebac.men.gov.ma), en se connectant avec le login et le mot de passe utilisés lors de la préinscription. Pour plus d'informations concernant l'activation de l'adresse mail, le ministère a appelé à consulter son site web (www.men.gov.ma) et en cas d'échec, les candidats sont priés de contacter ses directions provinciales.



Dépistage

Une campagne de dépistage de la tuberculose et du cancer du col de l'utérus a été lancée, mardi à la prison Toulal 2 à Meknès, dans le cadre du renforcement de l’offre des soins au profit de la population carcérale dans tout le Royaume.

Cette campagne initiée par la DGAPR en partenariat avec le ministère de la Santé, la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et la Fondation Lalla Salma-prévention et traitement des cancers, touchera ultérieurement six régions à travers le Royaume en ciblant les détenus des prisons locales de Toulal 2, de Taza et de Bourkayz (Fès), pour ce qui est du dépistage du cancer du col de l’utérus, ainsi que les pensionnaires des établissements pénitentiaires Toulal 1, 2 et 3 quant à la tuberculose.



Abattoirs

La mise à niveau des abattoirs de Casablanca vient d'être couronnée par l’obtention du renouvellement de la certification ISO 22000, a annoncé, mardi, Casa Prestations, société de développement local (SDL) mandatée depuis 2014 pour la modernisation et la gestion des abattoirs de la métropole.

Depuis 2014, des chantiers structurants ont été réalisés, notamment la rénovation de toute la chaîne de froid, l’extension des aires de stabulation (étables), la réalisation d’une nouvelle salle de vente pour les ovins, la rénovation de l’incinérateur et le réaménagement d’une chambre de stockage négatif, précise la SDL, rappelant que les abattoirs de Casablanca avaient obtenu en mai 2017 l’agrément de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et de la certification ISO 22000.

Casa Prestations a réalisé en 2017 un programme de renouvellement de tout le matériel de production.