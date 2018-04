Caravane

L'Ordre des avocats de Rabat organise, mardi à la place Bab El Had, "une caravane des portes ouvertes" pour présenter aux citoyens des services et des orientations en rapport avec la profession. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la célébration des journées des traditions et des coutumes de la profession organisées du 11 au 17 avril et conformément à la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui reflète les principes d'égalité devant la loi, la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et la réalisation de toutes les garanties nécessaires pour défendre toute personne inculpée d'une infraction pénale, indique un communiqué de l'Ordre. L'organisation de cette manifestation s'inscrit également dans le cadre de l'application des principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés par le 8ème Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à La Havane (Cuba).



Fès

Un policier de la Brigade de recherche et d'intervention a été contraint, samedi à Fès, de faire usage de son arme de service pour neutraliser un chien pitbull appartenant à un individu aux multiples antécédents judiciaires pour coups et blessures et trafic de drogues, apprend-on auprès de la préfecture de police de Fès. Une patrouille conjointe composée d'éléments du 3e arrondissement de sûreté et de la Brigade de recherche et d'intervention de Fès intervenait pour arrêter le suspect après qu'il fut surpris en flagrant délit d'agression contre autrui à l’arme blanche, indique un communiqué de la DGSN.

Le mis en cause a ensuite déchainé son chien sur les éléments de police, les exposant à un danger réel et contraignant un membre de la patrouille à faire usage de son arme de service en tirant deux balles qui ont neutralisé le chien et permis l'arrestation du prévenu, précise la DGSN. Les perquisitions ont abouti à la découverte de 400 g de haschich et 457 comprimés de type "ecstasy" en la possession du suspect, ainsi qu'un sabre, fait savoir la même source. Le mis en cause a été placé en garde à vue tandis que le chien blessé bénéficie des soins vétérinaires nécessaires, conclut-on.



Arrestation

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a arrêté, en coordination avec le commissariat de police de Souk Larbâa du Gharb, deux femmes aux antécédents judiciaires pour leurs liens présumés avec un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie aux emplois fictifs. Selon un communiqué de la DGSN, 17 victimes présumées de ce réseau criminel ont déclaré avoir reçu des appels téléphoniques d'une femme les informant qu'elles ont réussi les concours d'accès aux cycles de la police et leur demandant de se présenter au siège de la DGSN pour subir une visite médicale dans la perspective de leur recrutement.

Les victimes ont affirmé avoir remis des sommes d'argent à deux individus qui jouaient le rôle d'intermédiaires, précise la même source, ajoutant que les recherches et investigations menées ont permis l'arrestation d'une première suspecte à Salé et l'interpellation à Souk Larbâa du Gharb d'une autre soupçonnée de complicité, tandis que les recherches se poursuivent pour l'arrestation du mis en cause principal dont l'identité a été identifiée ainsi que les deux intermédiaires.