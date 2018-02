ONSSA

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a rassuré les consommateurs sur la qualité et la sécurité sanitaire du thé importé et commercialisé sur le marché national. Suite à la publication par certains médias d’informations faisant état de présence de thé non conforme sur le marché national, l’ONSSA n’a fait aucune déclaration de mise en garde sur la présence de substances toxiques dans le thé commercialisé sur le marché national, a expliqué l'ONSSA dans un communiqué.

Dans le cadre de ses missions de surveillance de la qualité des produits alimentaires, l’ONSSA procède à un contrôle systématique à l’importation, note le communiqué, soulignant que ce contrôle permet de s’assurer que le thé importé est conforme aux normes nationales et internationales et présente les garanties sanitaires nécessaires.



Safi

Un détenu (57 ans) de la prison centrale Moul Bergui à Safi qui purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre avec préméditation, vol et consommation de drogue est décédé, dimanche, à l'hôpital provincial de la ville des suites d'un malaise abdominal, a annoncé l'administration de l'établissement pénitentiaire.

Citant l'administration de la prison, la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) indique que le détenu (M.N), qui souffrait de troubles gastro-intestinaux, a été transféré à l'hôpital provincial de Safi, le 31 janvier, où le médecin lui a prescrit des médicaments après une échographie.

La même source rappelle que le défunt avait déjà été transféré le 31 mai dernier au même hôpital pour recevoir les soins nécessaires et effectuer des examens médicaux, outre les huit examens médicaux qui lui ont été dispensés au sein de l'établissement pénitentiaire.



Déneigement

La région de Drâa-Tafilalet a enregistré ces derniers jours d’importantes chutes de neige ce qui a conduit à la fermeture de plusieurs routes devant le trafic routier et l’enclavement de nombreux douars et villages du territoire. C’est ainsi que, le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara, s’est informé, mardi, de l’opération de déneigement au niveau du col de Tizi Ntalghomte dans la province de Midelt qui a mobilisé deux camions étrave, plusieurs engins et une dizaine de techniciens avec pour objectif de libérer la circulation routière. Situé sur la route nationale N° 13 reliant Errachidia et Meknès, le col de Tizi Ntalghomte est connu par le verglas dû à la chute des températures et aussi par ses virages dangereux, ce qui nécessite de telles opérations en période hivernale.