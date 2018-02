Oujda



L'Office national du conseil agricole (ONCA) a organisé, jeudi à Oujda, un forum sur la création et la promotion des coopératives agricoles relevant de la région de l'Oriental avec la participation de plusieurs professionnels.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation de plusieurs exposés axés notamment sur le Programme national de création des coopératives agricoles (PNCCA), l'état des lieux des coopératives de la région, ainsi que les outils de financement et de développement des coopératives agricoles en vertu de la loi 12-112.

Ce forum a également connu l'organisation d'une série d'ateliers portant sur les subventions accordées par l'Etat au profit de ces coopératives, ainsi que sur les volets liés à l'organisation et à la bonne gouvernance.



Marrakech



Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a ouvert, jeudi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet à l'encontre d'une femme pour tentative de corruption d'un commissaire de police, chef d'un arrondissement de police de la même ville, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Selon les premiers éléments de l'enquête, la mise en cause (51 ans), a tenté de corrompre l'officier de police en lui proposant une somme de 1000 DH pour engager une procédure judiciaire en sa faveur dans le cadre d'un conflit de voisinage et de violence, précise la DGSN dans un communiqué. La prévenue a été ainsi interpellée et soumise à une enquête judiciaire. Elle a été placée en garde à vue pour les besoins de l'enquête.



ONEE



Contrairement aux rumeurs, l’eau consommée par la population vivant sur la côte atlantique, de Salé à Casablanca est potable et n’est entachée d’aucune impureté, a affirmé jeudi le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Cette eau, traitée par la station de Bouregreg, est soumise à un contrôle continu et rigoureux, a indiqué M. El Othmani, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, soulignant que l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE), veille, depuis des décennies, à l’approvisionnement de l’ensemble des régions du Maroc en eau potable et œuvre au contrôle de sa qualité, en partenariat avec le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’ONEE va organiser des journées portes ouvertes destinées à jeter la lumière sur les procédés de traitement et d’approvisionnement de l’eau potable.