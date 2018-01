Sit-in

Les guides touristiques du Maroc organisent ce lundi un sit-in devant le ministère du Tourisme à Rabat pour protester contre l’application du très contesté article 31 de la loi 05-12, prétendant intégrer des personnes sans formation dans la profession réglementée du guide touristique.

Cette décision est prise par le comité de suivi émanant de la réunion du 14 janvier composé par les Associations régionales des guides du Maroc et le Syndicat des guides de montagne.

Ce sit-in est le deuxième d'une série de protestations qu’ils comptent organiser en opposition à la décision de leur ministère de tutelle, après un premier déjà organisé au niveau régional devant les délégations du ministère le 17 janvier.



Homicide

Une enquête judiciaire a été ouverte par la préfecture de la police judiciaire de Tétouan, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances ayant poussé un individu à tuer, à l'aide de l'arme blanche, quatre membres de sa famille, jeudi au quartier Boussafou dans la même ville, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause (30 ans) a infligé aux quatre victimes (sa mère, son frère et ses deux neveux), âgées de 3 à 60 ans, des coups et blessures mortels au sein du domicile familial, a précisé la DGSN dans un communiqué, notant que la sœur du suspect, agressée à l'arme blanche, a été évacuée à l'hôpital où elle est sous surveillance médicale.

Les services de police ont arrêté le mis en cause et saisi l'arme blanche utilisée dans cet acte criminel, a fait savoir la même source, ajoutant que le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.



Drogue

Les services de la douane et de la police ont mis en échec, mercredi soir au point de passage de Bab Sebta, une tentative de trafic d'environ 52 kg de chira, a-t-on indiqué de source douanière.

Lors d’une opération routinière conjointe, les éléments de la douane et de la police ont saisi cette quantité de drogue cachée à l'intérieur d'un véhicule utilitaire immatriculé en Espagne à destination du préside occupé de Sebta, a précisé la même source.

La drogue était soigneusement dissimulée dans les ailes arrière, les portes avant et à l'intérieur de la roue de secours de la voiture, a-t-on souligné, ajoutant que cette opération s'est soldée par l'arrestation du conducteur, une marocaine résidant en Espagne.

La mise en cause sera présentée à la police judiciaire de Tétouan pour complément d'enquête avant d’être déférée devant la justice.