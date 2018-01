El Gara

Deux sœurs, âgées respectivement de 13 et 8 ans, sont mortes, mardi soir, par noyade dans une fosse septique située dans un lotissement en construction au niveau de l’Avenue Hassan II dans la ville d'El Gara, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Berrechid.

Selon les premiers éléments, les deux fillettes, qui habitaient près dudit lotissement, jouaient près de la fosse septique remplie d'eau avant d'y tomber. Aussitôt avertis, les autorités locales et les services de sûreté et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux de l'incident, où les dépouilles des deux victimes ont été repêchées avant d'être transférées à l'hôpital pour autopsie. Une enquête judiciaire a été diligentée pour déterminer les circonstances de cet incident.



Taounate

Les autorités de la province de Taounate ont fait part mardi de leur détermination à prendre toutes les mesures adéquates pour exécuter les décisions de délogement et de démolition des habitations en pisé construites très près du lit de l’Oued Sebou au niveau du Douar Aârib, relevant de la commune d'El Mkansa, dans la circonscription de Kariat Ba Mohamed, située sur la rive droite de l'Oued, et ce pour préserver la sécurité des habitants.

Tenue en coordination avec les différentes instances élues, les services de sécurité et les services extérieurs, en présence du président du conseil communal et des représentants d’associations de la société civile et d’environ 80 habitants du douar, la rencontre a été également l’occasion de rappeler les mesures prises pour reloger les habitants du douar.



Accidents

Dix-sept personnes ont été tuées et 1.296 autres blessées, dont 59 grièvement dans 1.027 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 8 au 14 janvier, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance et au non-respect du Code de la route. Il est fait état de 43.594 contraventions, de 13.790 procès-verbaux du recouvrement de 29.804 amendes transactionnelles quant aux opérations de contrôle et de répression en matière de circulation et de roulage. Les sommes perçues ont atteint 6.338.925 DH, a ajouté la DGSN, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.515 véhicules, de la saisie de 8.122 documents et du retrait de 153 véhicules de la circulation.