Tinghir

Les autorités de la province de Tinghir ont indiqué mardi qu'elles seront contraintes de recourir à la force publique, dans le cadre de la loi et en coordination totale avec le parquet, en vue de garantir la poursuite de la construction du barrage Toudgha, où un groupe de personnes observe un sit-in. La préfecture de la province de Tinghir relève dans un communiqué que "cette mesure intervient suite au sit-in qu'observe un groupe d’individus sur le chantier du barrage Toudgha qui se veut pourtant une revendication de l'ensemble de la province de Tinghir compte tenu de la sécheresse et du besoin en eau et qui entrave l'exécution des travaux depuis le 15 novembre dernier, en dépit du dialogue ouvert par les autorités territoriales avec l’ensemble des parties dont les élus, les organisations de la société civile et les représentants des protestataires, et à l’issue duquel un accord a été conclu et consigné dans un PV daté du 23 décembre dernier".

Et de conclure que "face à cette situation, les autorités provinciales seront contraintes de recourir à la force publique dans le cadre de la loi et en coordination avec le parquet, en vue de garantir la poursuite des travaux de ce projet stratégique et important au service de l’intérêt général".



Agadir

Le "Jardin des cactus" est la nouvelle extension du parc à crocodiles d’Agadir, une collection végétale qui regroupe divers spécimens dont les plus vieux atteignent cinq mètres et ont plus de cinquante ans. L’espace a été inauguré mardi au terme d’une année de travaux et s’inscrit, selon son concepteur, Luc Fougeirol, dans le prolongement de l’espace tropical et de la succession des bassins existants au Croco Parc.

Ce parc animalier, unique en son genre au Maroc, avait ouvert ses portes au public en 2015 dans la commune de Drarga, en périphérie de la ville, sur une superficie de 4 ha avec plus de 300 crocodiles et un jardin botanique. Le nouveau jardin des cactus constitue «un bel agrandissement du parc sur 4000 m2 de plantes de zones sèches regroupant plus de 350 espèces», a déclaré à la MAP M. Fougeirol. Pôle d’attraction touristique, Croco Parc se veut également un lieu d’apprentissage qui permet aux visiteurs, notamment parmi les élèves et les chercheurs, de découvrir les crocodiles, leurs espaces de vie et leur quotidien, ainsi qu’une large variété d’espèces végétales.



Fès

Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a arrêté, mardi soir, trois individus âgés entre 33 et 38 ans, dont un ayant des antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de menace de mort et de chantage. Selon les premiers éléments de l'enquête, deux frères parmi les prévenus ont exercé un chantage sur la victime et lui ont demandé de l'argent sous peine de liquidation physique, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations et les enquêtes préliminaires menées par les services de police ont permis de déterminer l’identité des deux frères et leur arrestation en un temps record, ainsi que l'interpellation d’un troisième suspect soupçonné d'être l'instigateur de ce crime, précise la même source. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.