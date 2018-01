Rabat

Vingt-six accusés, dont d'anciens policiers, ont été traduits, lundi, devant la Chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat, pour corruption et trafic de drogue.

Suite à une requête de la défense sollicitant de s’informer sur un autre dossier impliquant 19 personnes, que le parquet a demandé de joindre au précédent dossier, la Cour a décidé de reporter cette affaire à une date ultérieure.

Les mis en cause, dont d'anciens responsables sécuritaires, une policière, un douanier, un fonctionnaire et un cheikh urbain, sont poursuivis pour "corruption et réception de pots-de-vin, recel d'un malfaiteur recherché, complicité dans le transport et l'exportation de drogue et divulgation du secret professionnel", chacun en ce qui le concerne.



Marrakech

La Brigade anti-stupéfiant relevant de la police judiciaire de Marrakech a réussi, en fin de semaine dernière, à arrêter un jeune homme en possession de 370 comprimés psychotropes de type "Ecstasy".

Selon une source sécuritaire, l’interpellation est intervenue suite à l’exploitation de renseignements sur l’activité illicite d’un jeune trentenaire au douar Iziki. L’intensification des investigations et des opérations de filature ont permis de déterminer l’identité du mis en cause arrêté en flagrant délit de possession d’une quantité de comprimés psychotropes acquis dans une ville du Nord du Royaume.



DGAPR

Un détenu de la prison locale de Beni Ahmed est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites d’une crise cardiaque, a annoncé l’administration du pénitencier citant le rapport du médecin.

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) qui cite l’administration de la prison locale, a souligné lundi que malgré les premiers soins prodigués à la clinique de l’établissement pour sauver sa vie, le détenu a rendu l’âme.

Le défunt, qui ne souffrait d’aucune maladie chronique, était en détention préventive pour trafic et consommation de drogue après sa condamnation en première instance à 10 mois de prison ferme, selon la même source.