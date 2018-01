Agadir

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a arrêté jeudi un individu soupçonné de tentative de vol dans une agence de transfert d'argent dans la région de Bensergao, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, a été arrêté alors qu'il se trouvait à proximité d'une agence de transfert de fonds à Bensergao à Agadir en possession d'un sac contenant une arme blanche de grand calibre, une clé à molette et des gants, souligne la DGSN dans un communiqué.

Il ressort des premiers éléments de l'enquête que le suspect est impliqué dans un vol sous la menace de l'arme blanche, commis en 2016 à l'intérieur d'une agence de transfert d'argent dans la même région, en plus de deux tentatives de vol, suivant le même procédé criminel, à Inezgane et dans la région de Moulay Rachid à Casablanca, ajoute le communiqué.



Nador

Un Marocain résidant en Belgique a été interpellé, mardi au poste-frontière Bni Nssar à Nador, par des éléments de la police et des douanes en possession de 3.378 cachets d’ecstasy, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Une enquête a été ouverte par la brigade de la police judiciaire à Nador sous la supervision du parquet compétent contre le mis en cause (35 ans) soupçonné d'être impliqué dans une affaire de trafic d’ecstasy, ajoute la DGSN dans un communiqué.

Le prévenu, arrivé à Nador via Mellilia, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les ramifications de cette affaire à l’intérieur comme à l’extérieur du Royaume.