Laâyoune

Le service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Laâyoune a procédé, mercredi soir, à l'arrestation d'un individu aux antécédents judiciaires pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic illégal de boissons alcoolisées. Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les opérations de perquisition menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de 300 litres d'eau-de-vie, 120 conteneurs de 30 litres remplis de produits de consommation utilisés dans la fabrication de ce genre de boissons alcoolisées, 15 cocottes-minute et 10 bonbonnes de gaz de grande taille réservées à la fabrication et la distillation d'eau-de-vie.

Le mis en cause (30 ans) faisait l'objet de 16 mandats d'arrêt pour trafic de drogue, préparation et trafic illégal de boissons alcoolisées, précise le communiqué.



Agadir

Le département de la Pêche maritime a décidé d'interdire la récolte et la commercialisation des coquillages issus de la zone conchylicole classée Tamri-Cap Ghir, relevant de la circonscription maritime d'Agadir, et ce jusqu'à épuration totale du milieu.

Les résultats d'analyses effectuées par l'Institut national de recherche halieutique (INRH) au niveau de la zone conchylicole classée Tamri-Cap Ghir révèlent la présence de biotoxines marines dans les coquillages à des teneurs anormales", indique, mercredi, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts dans un communiqué.Les coquillages colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique, souligne la même source.



Fès

La préfecture de la police judiciaire de la ville de Fès a ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour élucider le décès d’une personne tombée accidentellement du haut d’un immeuble sis au quartier Laâlou, relevant du district de Bendebbab Ain Kaddous à Fès.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, qu’un individu, en état d'ébriété avancée, portant atteinte à l’ordre public dans l’un des quartiers résidentiels de la ville, a nécessité l’envoi de patrouilles de police par deux fois. A leur arrivée dans une seconde tentative d’arrêter le suspect, elles ont constaté la chute de la personne, objet de la plainte, du balcon d’un des immeubles sis au quartier Laâlou, relevant du district de Bendebbab Ain Kaddous à Fès après avoir perdu son équilibre au moment où elle tentait de s’échapper. L'individu en question a rendu l'âme à bord de l’ambulance lors de son transfert à l’hôpital.