Tanger

Le coup d'envoi de la 3ème édition du programme "Mon école: valeurs et créativité" a été donné, lundi à Tanger, sous le thème "Créateurs citoyens", avec la participation d'un parterre de cadres éducatifs, d'artistes, d'élus et d'acteurs sociaux et économiques. Ainsi, plus de 221.000 élèves appartenant à 350 établissements scolaires publics et privés, relevant de la préfecture de Tanger-Assilah, participeront à cette édition qui débutera en février prochain pour s'achever au mois de mai.

Cette initiative témoigne des compétences dont dispose l'école marocaine surtout que bon nombre d'élèves ont fait preuve de créativité et de valeurs lors de la deuxième édition dudit programme, a souligné le ministre, ajoutant qu'il s'agit aussi d'une occasion pour vulgariser ce genre de pratiques et encourager la création scolaire.



Fès

La ville de Fès abritera du 9 au 11 mars prochain la 3ème conférence internationale sur les médias et la presse régionale. Placée sous la thématique ‘’Médias régionaux : fraternité africaine et législation comparée’’, cette rencontre devra discuter de l’état des lieux des médias régionaux et de leurs perspectives d’avenir pour qu’ils jouent pleinement leur rôle, en tant que ‘’facteurs d’ouverture, de réconciliation et de changement démocratique positif’’.

Organisée par le journal ‘’Inmae’’ en collaboration notamment avec l’Université sidi Mohammed ben Abdellah (USMBA) de Fès et la commune urbaine, cette conférence réunira des professionnels et des experts nationaux et internationaux d’une vingtaine de pays.