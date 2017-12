Fkih Ben Saleh

Les éléments de la Gendarmerie Royale relevant du Commandement régional de Beni Mellal ont procédé, dimanche, à l'arrestation d'un individu considéré comme l'un des plus grands fabricants et commerçants d'eau-de-vie en gros, ainsi qu'à la saisie d'environ 5.000 litres de cette boisson alcoolisée et de plus de 8 tonnes de figues séchées et fermentées. Selon une source sécuritaire, l'arrestation du mis en cause, âgé de 30 ans, qui a été menée sous la supervision du Commandant régional en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Royale de Fkih Ben Saleh, est intervenue suite à une embuscade ayant permis le démantèlement de l'une des plus grandes distilleries d'eau-de-vie dans la région, située sur la rive du fleuve Oum Errabia, au douar Oulad Riah (région Oulad Idriss), relevant de la commune rurale de Bradia, dans la banlieue de la ville de Fkih Ben Saleh.

Cette opération a permis l'arrestation du prévenu, qui faisait l'objet d'une vingtaine d'avis de recherche nationaux pour son implication présumée dans des affaires de "vente en gros d'eau-de-vie, agression à l'arme blanche et menace contre les passants.



Triche

La brigade de la police judiciaire de Beni Mellal et de Salé a ouvert, dimanche soir, des enquêtes judiciaires sous la supervision du parquet compétent, à l'encontre de trois candidats aux concours de cadres communs interministériels pour leur implication présumée dans des actes de triche aux examens, indique, lundi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations préliminaires ont permis d'arrêter un candidat à Salé, alors que deux autres ont été appréhendés à Béni Mellal en flagrant délit de triche en recourant aux nouveaux moyens de communication, précise la DGSN dans un communiqué.

La DGSN avait organisé dimanche cinq concours pour le recrutement de 150 fonctionnaires appartenant aux cadres communs des ministères, dont 53 administrateurs 2ème grade, 12 administrateurs 1er grade, 26 techniciens de troisième grade, outre 45 ingénieurs et 14 médecins. Au total, 5.546 candidats ont passé ces concours dans les différentes spécialités.



Chichaoua

Quatre personnes ont trouvé la mort lundi dans un glissement de terrain alors qu'elles effectuaient une opération de forage pour extraction du cuivre dans un sommet montagneux dans la région de Seksaoua, commune Ait Haddou Youssef relevant de la province de Chichaoua, apprend-on auprès des autorités locales de cette province.

Les corps des victimes ont été retirés des décombres et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les causes de cet incident, sous la supervision du parquet, selon la même source.