Tiflet

Une personne a trouvé la mort et six autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dimanche sur une route reliant les communes de Sidi Boukhalkhale et Sidi Allal Bahraoui dans la province de Khemisset, a-t-on appris auprès des autorités locales.

L'accident est dû à une collision entre une voiture et un véhicule pick-up, tuant sur le coup une personne et blessant à différents degrés six autres, selon les mêmes sources.

Les blessés ont été évacués vers l’hôpital local de Tiflet à bord d’ambulances de la protection civile provinciale.



Cocaïne

Un total de 110 capsules renfermant 2,425 kg de cocaïne ont été extraites du ventre d'un ressortissant bissau-guinéen au CHU Ibn Rochd, apprend-on samedi auprès de la préfecture de police de Casablanca.

Après extraction des capsules de cocaïne et la stabilisation de l'état de santé du prévenu, ce dernier a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué.

Les services de police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca avait interpellé, le 9 courant, un ressortissant bissau-guinéen de 40 ans, suspecté de transporter de la cocaïne dans ses intestins, ce qui a nécessité son placement sous contrôle médical au CHU de Casablanca, rappelle la même source.



Nador

La brigade de la police judiciaire de Nador a ouvert, jeudi soir, une enquête judiciaire sur un policier de grade de brigadier-chef pour son implication présumée dans une affaire de chantage, a indiqué vendredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de la sûreté nationale avaient reçu une plainte d'un individu qui prétendait être victime d'un chantage de la part d'une personne qui se présentait comme un policier, a précisé la DGSN dans un communiqué. Cette plainte a nécessité l'ouverture d'investigations minutieuses ayant abouti à l'arrestation du suspect qui s'est avéré être un fonctionnaire de police, a ajouté la même source. Le policier mis en cause a été soumis à une enquête judiciaire.