Casablanca



Un adolescent qui assistait à la projection d'un film dans la salle N° 3 du complexe cinématographique Mégarama, a déversé, samedi, le contenu d'un extincteur qu'il a subtilisé de la salle de projection en poussant des cris, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture de Casablanca-Anfa. Cet acte a suscité un état de panique parmi un groupe de 34 enfants et adolescents, dont certains étaient accompagnés de leurs parents, ce qui a engendré une bousculade au moment où les spectateurs tentaient de quitter la salle, relève la même source, précisant que cet incident n'a pas fait de blessés ni de dégâts matériels. Les représentants des autorités locales et les services de sûreté se sont rendus sur les lieux aussitôt après l'incident, y compris la police scientifique et technique, ajoute-t-on, faisant savoir qu'une enquête a été ouverte sur cette affaire.



Marrakech



Les éléments de la police judiciaire de la préfecture de Marrakech ont procédé à l’arrestation, jeudi au quartier El Massi de la ville, de conducteurs de deux triporteurs en possession de 1.500 litres de boissons alcoolisées (eau de vie).

Selon une source sécuritaire, l’interpellation est intervenue après une opération précise suite à l’exploitation de renseignements liés à l’activité des deux mis en cause.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet général, alors que les deux triporteurs ont été saisis et mis à la disposition de l’enquête, note la même source.

L’enquête se poursuit pour arrêter d’autres personnes susceptibles d'être impliquées dans la même affaire.



Tanger



La brigade de la police judiciaire du port Tanger-Med a ouvert jeudi une enquête, sous la supervision du parquet, à l'encontre d'un chauffeur de véhicule utilitaire, arrêté en flagrant délit de tentative de trafic de 310 kg de chira, indique, vendredi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Une opération de contrôle effectuée conjointement par les services de la sûreté nationale et de la douane, a permis la saisie de la quantité de drogue dissimulée dans plusieurs sacs en plastique à bord de la voiture conduite par le mis en cause, âgé de 42 ans, alors qu'il s’apprêtait à embarquer dans un bateau en direction du port de Sète (France), précise la DGSN dans un communiqué. Le chauffeur a été placé en garde à vue.