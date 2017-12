Forum

Un forum réunissant les étudiants de l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) d'Agadir et les entreprises de la région Souss-Massa se tiendra les 21 et 22 décembre courant, l'objectif étant de sensibiliser les futurs lauréats au monde professionnel et d’encourager l'entrepreneuriat.

"Cette manifestation à vocation professionnelle est devenue un carrefour d'échange entre les entreprises et les étudiants futurs lauréats", selon le directeur de l'ENCG, Abdelaziz Bendou pour lequel cette deuxième édition donnera l'occasion aux étudiants de la 4ème et la 5ème année de prendre contact avec des professionnels qui leur informerant de leurs métiers, de leurs entreprises et de leurs expériences personnelles.

Organisé par l'association des étudiants de l'ENCG en collaboration avec le club local "Entreprenariat", le forum qui aura lieu dans l'enceinte de l'établissement, permettra de sensibiliser les étudiants au monde professionnel à travers une panoplie d'ateliers sur diverses thématiques en relation avec les métiers (préparation CV, simulation d'entretien d'embauche et/ou de stage, création d'entreprises...) ainsi que des stands équipés mis à la disposition des entreprises.



Décès

Un détenu est décédé mercredi des suites de complications cardiaques et d'un cancer du poumon, a annoncé l'administration de la prison centrale de Kénitra.

Le défunt qui souffrait d'une maladie cardiaque et d'un cancer du poumon, avait bénéficié d'un suivi médical permanent au sein et en dehors de l'établissement, a affirmé la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans un communiqué. Le pensionnaire décédé avait été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat entre les périodes allant du 03 au 13 novembre 2017 et du 15 novembre au 11 décembre 2017, conclut-on de même source.



Sida

La lutte contre le Sida doit passer avant tout par le milieu scolaire, dans le cadre de la prévention de proximité auprès des jeunes scolarisés, a souligné, mercredi à Rabat, le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour lors d'une journée de sensibilisation, organisée par le collège Halima Saâdia, sous le thème "Sida, nous sommes tous concernés",

Cette journée, organisée en collaboration avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation, la délégation provinciale d'éducation et de formation, la délégation du ministère de la Santé et l'Organisation panafricaine de lutte contre le Sida (OPALS), a été marquée par plusieurs activités des élèves du collège, notamment des compétitions artistiques autour de la sensibilisation à cette maladie, des tournois de sport, la diffusion d’un court métrage réalisé par d'anciens élèves de l’école, ainsi que la distribution de dépliants dédiés à la sensibilisation et la prévention contre ce virus.