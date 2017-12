Benslimane

56 élèves filles du collège Zyayda dans la province de Benslimane ont été admises aux urgences souffrant de symptômes multiples et de douleurs abdominales après avoir été intoxiquées à l’eau d’un puits impropre à la consommation. Fatima Kourch, directrice provinciale du ministère de l'Education nationale à Benslimane, a fait savoir que dans un premier temps, quatre élèves seulement avaient ressenti des douleurs abdominales après avoir consommé l’eau d’un puits, principale source d'approvisionnement en eau de l'établissement. Une commission d’enquête constituée par le ministère de l’Intérieur, le ministère, de la Santé et le département de l'Agriculture a été mise en place afin de déterminer l’origine de l’intoxication.



Tanger

Deux malfrats, deux trafiquants de drogues dures à Tanger ont été mis hors d’état de nuire par la police du Détroit la semaine passée. Le premier, recherché pour trafic de drogue et coups et blessures à l’arme blanche, avait en sa possession lors de son appréhension près d’une centaine de petites capsules d’héroïne et de cocaïne. Le second un repris de justice notoire a été arrêté dans son véhicule et était en possession d’héroïne ainsi que de couteaux et bombes lacrymogènes.



Mellilia

Lors d’un contrôle routier quotidien de la Guardia Civil espagnole, entre le préside occupé de Mellilia et la douane de Beni Ansar, un jeune mineur de 12 ans d'origine subsaharienne a été retrouvé ce vendredi après-midi dans le tableau de bord d’un véhicule haut de gamme. Le conducteur, un Marocain de 65 ans qui cachait minutieusement le garçon dans le tableau de bord de son BMW modèle X-5, a été arrêté. C’est un appareil capable de détecter la fréquence de battements cardiaques qui a soulevé la présence humaine dans le véhicule. Un agent de la Guardia Civil a glissé sa main derrière le tableau de bord du véhicule et a découvert un jeune sans-papiers, affirmant être âgé de 12 ans et être originaire de Guinée Conakry. Il a été transféré à un centre de mineurs à Mellilia.