Projet

Pour répondre aux défis représentés par un taux de chômage élevé et un écosystème fragile dans l’une des provinces les plus pauvres du pays, Azilal, l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc (AESVT) met en œuvre un projet modèle qui aidera à créer des emplois et des petites entreprises, mais aussi à mieux investir dans les ressources naturelles de la province d’Azilal.

Lors de ce projet intitulé «Investir dans la nature : un nouveau modèle de métiers verts dans la province d’Azilal», l’AESVT organisera, après une étude socioéconomique qui cartographiera la disponibilité des ressources écologiques et naturelles afin d’avoir une meilleure image des besoins, six ateliers de formation seront organisés sur l’économie verte, le tourisme durable, l’entrepreneuriat, la gestion financière, l’accès au financement et aux techniques de vente, ainsi que le développement et l’exécution de stratégies de marketing. En plus d’une visite d’échange dans la province de Taroudant et d’un coaching qui guidera les bénéficiaires à travers la méthode pratique de préparation de leurs business plans.

Le projet financé par Middle East Partnership Initiative (MEPI) commencera en janvier 2018.



Soins

Près de 800 habitants de la préfecture d'Inezgane Ait-Melloul bénéficient d'une caravane médicale pour les soins des maladies des yeux, organisée dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Selon le service de l'action sociale de la préfecture, cette caravane qui a débuté vendredi bénéficiera aux habitants démunis des communes de Temsia et Oulad Dahou. Elle est encadrée par un staff de médecins et d'infirmiers qui assureront quelque 200 opérations chirurgicales.

Organisée dans le cadre du programme de lutte contre la précarité, cette caravane s'assigne pour objectif d'alléger la pression à laquelle sont confrontées certaines zones en matière de prestations médicales et de faciliter l'accès des catégories sociales vulnérables aux services de santé.