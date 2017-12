Pédagogie

L’Ecole nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) relevant de l’Université Mohammed V de Rabat organise en partenariat avec l’Université de Sherbrooke au Canada, du jeudi 7 au samedi 9 décembre 2017, les premières journées pédagogiques des formations d’ingénieurs pour débattre des nouvelles approches pédagogiques spécifiques aux filières de formation d’ingénieurs ainsi que les systèmes de montage, d’évaluation et d’assurance qualité de ces filières.

L’inauguration officielle de cet événement aura lieu, le jeudi 7 décembre 2017 à partir de 09h30 à l’ENSIAS, Madinat Al Irfane- Rabat.



Gastronomie

L’ambassade du Mexique au Maroc organise les Journées de la gastronomie mexicaine avec le chef Diego Sobrino. Propriétaire à Mexico du prestigieux restaurant Mexi Bocu, ce dernier a participé à la deuxième édition de Top Chef Mexico 2017.

En France, il a travaillé avec le chef Christian Le Squer au pavillon Le Doyen (trois étoiles Michelin) ainsi qu’avec le chef Michel Rostang (deux étoiles Michelin) pendant près de trois mois

Le chef Diego Sobrino propose ses plats à la dégustation tout au long desdites journées dans différents lieux.



Arrestation

Les services de la police marocaine ont procédé mardi à l'arrestation d'un élément partisan de l'organisation dite "Etat islamique", s'activant dans la ville de Tanger (Nord), indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Cette opération survient dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les services marocains et leurs homologues espagnols dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, précise la même source.

En concomitance avec cette opération sécuritaire, les services de sécurité espagnols ont interpellé trois autres éléments en relation avec le mis en cause arrêté à Tanger, indique le communiqué, précisant qu'il s'agit d'un Marocain naturalisé espagnol résidant dans la banlieue de Madrid et de deux autres Marocains établis dans la région de Gérone, formellement impliqués dans la captation et l'embrigadement de volontaires pour le Jihad dans les rangs de l'Etat islamique.