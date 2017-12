Condamnation

La Chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers près la Cour d'appel de Rabat a condamné, lundi soir, l'ancien directeur général de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) Hazim Jilali à 2 ans de prison dont 10 mois ferme et l'ancien journaliste de la première chaîne de la télévision nationale Mustapha Labied à 6 mois de prison ferme pour leur implication dans une affaire de corruption.

Le juge d'instruction près la Cour d'appel de Rabat avait ordonné, le 4 juin dernier, la mise en détention à la prison locale de Salé de l'ancien directeur général de l'ANAM et de l'ancien journaliste de la première chaîne de la télévision nationale, après leur audition, dans le cadre de l'interrogatoire préliminaire.



Arrestation

Les opérations sécuritaires menées par les différents services de sûreté au niveau national, du 1er janvier au 30 novembre 2017, ont permis l'arrestation de 52 personnes impliquées dans 41 affaires de commerce illégal de médicaments et de produits pharmaceutiques de contrebande, qui ont déférées aux autorités judiciaires compétentes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les opérations de perquisition et de saisie menées par les services de police dans ce type d'affaires ont permis la saisie de 32.584 médicaments de contrebande et de 133 litres d'alcool à usage médical.



Célébration

Bank Al-Maghrib a célébré la "Journée internationale des droits de l'enfant" à travers un spectacle de marionnettes inédit dédié à la promotion du respect des droits de cette frange de la société auprès du jeune public, indique la Banque centrale.

Trois présentations ont été ainsi organisées au Musée de Bank Al-Maghrib durant la dernière semaine de novembre au profit de plus de 300 enfants, issus d'établissements scolaires et d’associations caritatives.

Ce spectacle était une occasion de témoigner de l’engagement permanent de Bank Al-Maghrib en faveur de l’ensemble des causes citoyennes, notamment celles concernant les générations futures, conclut la même source.