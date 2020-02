Secousses

telluriques



Deux secousses telluriques, de magnitudes de 5,3 et 4,2 degrés sur l'échelle de Richter, ont été enregistrées, dimanche dans la province de Midelt, a indiqué l'Institut national de géophysique (ING).

Les deux secousses, dont l'épicentre est situé dans la commune d’Ennzala, se sont produites respectivement à 22H 56min 52sec et 23H 06min 40sec (GMT+1), a précisé le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique de l’ING dans un bulletin d’alerte sismique.

Ainsi, la première secousse ressentie est d’une profondeur de 04 km, d’une latitude de 32.584 °N et d’une longitude de 4.227 °W, tandis que la seconde est d’une profondeur de 5 km, d’une latitude de 32.571 °N et d’une longitude de 4.185 °W, ajoute la même source.



Protection du

consommateur



"Les garanties juridiques pour la protection du consommateur", tel est le thème central d’une rencontre de sensibilisation qui a eu lieu, récemment à Oujda, à l’initiative de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région de l’Oriental.

Organisée en coopération avec la préfecture d’Oujda-Angad, la délégation du ministère du Commerce et de l’Industrie à Oujda et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), cette rencontre a traité de plusieurs questions en relation avec la protection du consommateur et les efforts déployés dans ce domaine à plusieurs niveaux.

Les intervenants ont ainsi livré à l’assistance des précisions et des informations détaillées sur les dispositions de la loi 31-08 et les mécanismes de contrôle du marché interne, la protection du consommateur et les organes de contrôle, le contrôle des produits alimentaires d’origine végétale, en sus des clauses abusives dans les contrats de consommation.

La loi 31-08 constitue un cadre complémentaire du système juridique en matière de protection du consommateur, à travers laquelle sont renforcés ses droits fondamentaux, a-t-on expliqué, mettant l’accent dans ce sens sur le droit du consommateur à l’information, à la protection de ses droits économiques, à la représentation, à la rétractation et à l’écoute.