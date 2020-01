Disparités

sociales



Le Comité régional du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural a tenu, mercredi au siège de la province de Khénifra, une réunion consacrée à l'examen des projets inscrits au titre de la période 2017- 2019, au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra.

A cette occasion, il a été procédé à la présentation du bilan des réalisations de ce programme au titre de cette période, occasion de mettre en relief les efforts consentis par l’ensemble des acteurs opérant au niveau de la région, ainsi que les services extérieurs, en vue de mettre en œuvre les différents projets en question, notamment ceux relatifs au désenclavement du monde rural, à l’approvisionnement en eau potable, et au raccordement au réseau électrique national de certaines communes relevant des provinces de la région.

Intervenant à cette occasion, le wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Khénifra, Khatib El Hebil, s’est félicité de la cadence de réalisation des projets inscrits dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural, appelant l’ensemble des parties concernées à oeuvrer, conjointement, pour booster cette cadence, tout en veillant à pallier les défaillances constatées dans les domaines jugés prioritaires et pressants pour les habitants de la région.



Education



Le label "Pavillon vert" a été décerné, mercredi, à un établissement scolaire dans la ville de Laâyoune, dans le cadre du programme phare d'éducation au développement durable "Eco-Ecoles" initié par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Ainsi, l’établissement scolaire Al Amine relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra a obtenu cette distinction en reconnaissance de ses efforts visant à inculquer aux écoliers les notions de développement durable, ainsi que des comportements et modes de vie respectueux de l’environnement.

Lancé en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le programme "Eco-Ecoles" a pour objectif de favoriser l’implication effective des établissements scolaires dans les programmes liés à l’environnement et leur contribution forte dans la consécration des bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement, a souligné la représentante de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, Mouna Belbekri, à l’occasion de la cérémonie de remise du «Pavillon vert» organisée au sein de cet établissement.