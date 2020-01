Arrestation



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont arrêté, dimanche, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu accusé d'avoir volontairement tué un jeune de 25 ans en le renversant avec sa voiture, dans la région de Senhaja, près de Sefrou.

L'affaire remonte à samedi lorsque le suspect, âgé de 25 ans, a eu une altercation avec la victime, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le prévenu aurait harcelé une femme qui accompagnait le jeune homme lors d'un voyage touristique.

Le mis en cause a mortellement renversé la victime avec le véhicule et pris la fuite, avant qu'il ne soit interpelé par les éléments de la police judiciaire au quartier Narjis à Fès. Le prévenu a été remis aux services de la Gendarmerie Royale territorialement compétents pour complément d'enquête, selon la même source.



Artisanat



Le coup d'envoi de la 6ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat (SNA), organisée du 12 au 26 janvier, sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, a été donné, à l’Esplanade Bab Jdid à Marrakech. Organisée à l'initiative du ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, à travers la Maison de l’artisan, cette édition vise à construire une image de marque de l’artisanat marocain, faire de cet événement un espace de rencontres incontournable pour les artisans qui souhaitent mettre en valeur leurs créations, s’informer sur l’évolution des tendances et trouver de nouveaux débouchés, ainsi qu’à aider à la commercialisation du produit tout en préservant et améliorant les revenus des artisans.

Présidant la cérémonie d’ouverture de cet événement, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a indiqué que la SNA est devenue un rendez-vous où se rencontrent toutes les régions du Maroc pour célébrer et "s’enorgueillir de leurs artisans talentueux" qui créent des œuvres d’art dont les couleurs et la décoration sont inspirées du fond des traditions et des coutumes qui caractérisent chaque région du Royaume.