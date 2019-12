Arrestation

La brigade des motards relevant du district de police Médina-Gueliz à Marrakech ont réussi à mettre la main, récemment, sur un individu en flagrant délit de possession et de trafic de kif. Selon une source sécuritaire, les services dudit district ont minutieusement tendu une embuscade au mis en cause, tout en prenant en considération la nature des ruelles du quartier Riad Laârous où il s'activait. Cette opération a permis l'interpellation du prévenu en possession d’un grand sac contenant une quantité de tiges de kif répartie en 50 bouquets prêts à être écoulés. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, en coordination avec le parquet général compétent, avant d’être déféré devant la justice, a précisé la même source.



Santé scolaire

Le plan régional intersectoriel en matière de santé scolaire, universitaire et de promotion de la santé des jeunes 2020-2023, a été adopté, mercredi à Béni Mellal, lors d'une réunion présidée par le wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil. Ledit plan, qui s’articule autour de trois axes stratégiques, ambitionne d’améliorer l’accès aux services pour le développement des élèves, des étudiants et des jeunes, la promotion de la santé mentale des élèves, des étudiants et des jeunes, outre l’assainissement de l’environnement pour l'amélioration de la santé et du bien-être des élèves, étudiants et jeunes. Le plan, qui fera intervenir de nombreux acteurs, tels que les ministères de la Santé, de l’Intérieur, de l’Education nationale, de la Famille, de la Solidarité et du Développement social, des Habous et des Affaires islamiques, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et plusieurs autres acteurs et institutions nationales importantes, a pour objectifs également de lutter contre les menaces qui pèsent sur le bien-être et le développement des enfants, des adolescents et des jeunes afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté, la stimulation de la productivité et de la croissance économique. A noter que 5,2% des élèves âgés de 18 ans et plus ont des problèmes d'hypertension artérielle et 3,3% parmi eux souffrent de diabète.