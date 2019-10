ONCF



L'Office national des chemins de fers (ONCF) a indiqué mardi que les travaux sur l'axe Marrakech-Casablanca (à proximité de la gare de Bouskoura) étaient en cours pour le rétablissement du trafic. "Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour un prompt retour de la circulation des trains à la normale sur cet axe interrompu", souligne dans un communiqué l'ONCF, qui affirme avoir mis à la disposition de ses clients des autocars pour assurer leur transport sur la ligne Casablanca-Marrakech.

L'ONCF avait annoncé plus tôt dans la journée qu'un train reliant Marrakech à Casablanca était sorti de ses rails mardi vers 12h20 près de Bouskoura, sans faire de blessés. Il est à signaler que l’incident a eu lieu dans une zone de travaux externes relatifs à la traversée d’un collecteur des eaux usées sous la voie ferrée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incident, selon la même source.



Circulation



Un total de 13 personnes ont trouvé la mort et 2.076 autres ont été blessées, dont 86 grièvement, dans 1.553 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain au cours de la semaine allant du 7 au 13 octobre, a indiqué mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont dus, respectivement, à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'inadvertance des piétons, à l'excès de vitesse, au non-respect de la distance de sécurité, au non-respect du stop, à la perte de contrôle, au changement de direction non-autorisé et au changement de direction sans usage de signal, à la circulation sur la voie de gauche, à la conduite en état d'ébriété, à la circulation en sens interdit, au dépassement défectueux et au non-respect des feux de signalisation, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Concernant les opérations de contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 46.773 contraventions et rédigé 13.072 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 33.701 amendes transactionnelles ont été recouvrées, selon la même source. Les sommes perçues ont atteint 6.656.425 dirhams, a indiqué la DGSN, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.075 véhicules, de la saisie de 7.770 documents et du retrait de la circulation de 227 véhicules.