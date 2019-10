Drogue



La brigade de la police judiciaire de Benguerir a arrêté, mercredi matin, cinq individus, âgés de 16 à 35 ans, soupçonnés de liens avec un réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue, en possession de quantités de stupéfiants, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le principal suspect, âgé de 30 ans et qui faisait l'objet de plusieurs avis de recherche au niveau national, a été arrêté en compagnie de quatre complices, dont un mineur, dans des opérations sécuritaires effectuées dans des logements à douar "Oulad Hriz" , commune rurale de Jaafra, située à quelque 30 km de Casablanca, ajoute le communiqué.

Les perquisitions effectuées par les services de sécurité ont permis de saisir 512 de kif, 94 kg de feuilles de tabac sec, 6 kg de chira, plusieurs armes blanches et deux motos ne disposant pas de documents légaux, selon la DGSN. Les mis en cause ont été placés en garde à vue, alors que le mineur a été mis sous surveillance policière, pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les circonstances de cette affaire.



Formation

et emploi



Une rencontre maroco-allemande a été organisée, mercredi à Meknès, sur l’adéquation entre formation et marché de l’emploi. Initiée par l’Université Moulay Ismaïl (UMI) de Meknès et l’Université des sciences appliquées d’Aachen en Allemagne, cette rencontre, qui en est à sa troisième édition, se veut une occasion pour les participants, dont des universitaires et des professionnels, d’échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour adapter les formations aux besoins du marché du travail au Maroc et renforcer la coopération maroco-allemande dans le domaine.

Le président de l’UMI, Hassane Sahbi, a souligné, à cette occasion, l’importance des avancées réalisées en matière de coopération entre le Maroc et l’Allemagne dans le domaine de l’enseignement, ajoutant que les relations liant l’Université Moulay Ismail à l’Université des sciences appliquées d’Aachen illustrent ''la singularité'' de ce partenariat. Après avoir énuméré les actions entreprises par l’Université de Meknès pour permettre une meilleure intégration des lauréats dans le marché de l’emploi et de l’entrepreneuriat, M. Sahbi a indiqué que la coopération bilatérale en la matière est appelée à s’élargir davantage, à travers la définition d’axes stratégiques susceptibles de renforcer les acquis réalisés.

De son côté, la députée et vice-présidente de la commission des affaires étrangères en Allemagne, Daniela De Ridder, a indiqué que cette rencontre représente une occasion pour booster la coopération entre les Universités de Meknès et d’Aachen, notamment à travers le renforcement des liens entre les professeurs marocains et allemands et la promotion de l’enseignement de la langue allemande parmi les étudiants.