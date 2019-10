Arrestation



Les éléments de la brigade mobile des motards relevant de la préfecture de police d'Agadir ont arrêté, lundi, un individu âgé de 27 ans, aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans des affaires de vol sous la menace de l'arme blanche.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause a été appréhendé après des investigations intensives menées suite à des plaintes selon lesquelles des personnes pratiquant la marche sur les voies menant à la Kasba d'"Agadir Oufla", dont une touriste étrangère, ont été victimes de vol sous la menace de l'arme blanche. Le pointage effectué dans la base des données des personnes recherchées a montré que le suspect fait l'objet de plusieurs avis de recherche au niveau national, pour son implication présumée dans des affaires de vol, d’enlèvement et de séquestration.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.



Contrebande



Les éléments de la Douane opérant au port de Tanger-Med ont mis en échec, durant les dernières 48 heures, trois tentatives visant à introduire des téléphones portables et des appareils électroniques au sein du territoire national sans déclaration préalable auprès de l'Administration des douanes et impôts indirects, a-t-on appris de source douanière.

Les éléments de la Douane ont ainsi saisi, lors d'une première opération, 121 smartphones et 20 ordinateurs d'occasion soigneusement dissimulés dans des boîtes de lait à bord d'un bus de transport international en provenance du port d'Algésiras, a précisé la même source à la MAP.

Quant à la deuxième opération, elle a permis aux douaniers de saisir 30 smartphones neufs haut de gamme qu'un Marocain résidant à l'étranger tentait d'introduire au sein du territoire national à bord de son véhicule immatriculé en France.

Les éléments de la Douane ont également avorté, au port de Tanger-Med, une troisième opération de trafic de 30 ordinateurs et 500 disques durs dissimulés dans une voiture immatriculée à l'étranger, a conclu la même source.