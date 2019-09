Démantèlement



La commission provinciale mixte de contrôle a saisi plus de 4,3 tonnes de produits de plastique, suite au démantèlement de deux unités clandestines de fabrication dans la préfecture de Mohammedia, indique, mardi, le ministère de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique. Ladite commission, composée des départements de l’Industrie et de l’Intérieur, a mis la main, samedi dernier, sur les deux ateliers spécialisés dans la fabrication des sacs plastiques prohibés au douar des Atamna et à la commune de Sidi Moussa Ben Ali, ajoute la même source dans un communiqué.

L’opération a débouché sur la saisie de 585 kg de sacs en produit fini, de 2,9 tonnes de matières premières, de 850 kg de déchets en plastique, ainsi que 9 appareils de fabrication de ces articles interdits, détaille le communiqué. Les autorités ont mis sous scellé les deux unités et une instruction judiciaire a été ouverte à cet effet.



Renversement d’autocar



Le corps d’une femme, portée disparue suite au renversement dimanche dernier d'un autocar dans la province d'Errachidia, a été retrouvé mardi après-midi, apprend-on auprès des autorités de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet. Les équipes spécialisées qui mènent les opérations de recherche depuis dimanche ont retrouvé le corps d'une femme, précise la même source, ajoutant que l’ensemble des services concernés sont toujours mobilisés pour retrouver d’éventuels portés disparus.

Un précédent bilan faisait état de six morts dans ce sinistre survenu au niveau du pont "Oued Damchan" (commune d'El Khank). Les opérations de recherche ont permis jusqu'à présent de trouver 12 corps des passagers portés disparus de l'autocar assurant la liaison entre Casablanca et Rissani.