Arrestation



Les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de la police de Fès ont avorté, jeudi soir, en étroite coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois tentatives de trafic de drogue et de psychotropes.

Au total, sept personnes ont été arrêtées et 7.079 comprimés d'ecstasy et des psychotropes ont été saisis lors de trois opérations menées dans plusieurs régions de la ville de Fès, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que deux individus ont été arrêtés en flagrant délit de possession de 3.999 comprimés psychotropes et d’une somme d’argent provenant éventuellement du trafic de drogue.

Un troisième suspect, un chauffeur de taxi, a été également arrêté pour son implication présumée dans cette affaire, poursuit la même source, ajoutant que lors de la deuxième opération, une mineure de 17 ans a été arrêtée à bord d’un autocar en possession de 2.080 comprimés psychotropes.

Le principal accusé dans cette affaire et un troisième complice ont été, par la suite, arrêtés en possession d'une bombe lacrymogène et d’une somme d’argent provenant éventuellement de ces activités illicites, poursuit la DGSN.

La troisième opération a permis l’arrestation d’un autre suspect à bord d’un autocar en provenance de Tanger, en possession de 1.000 comprimés psychotropes de différentes catégories.

Les mis en cause majeurs ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que la mineure a été placée sous contrôle, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et arrêter d'éventuels autres individus impliqués dans ces actes criminels, conclut le communiqué.