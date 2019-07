Forum



Les participants à la 1re édition du Forum international des médias et de la communication, dont les travaux ont pris fin le week-end dernier à Tanger, ont appelé les professionnels à s’accrocher au principe de professionnalisme et au sens de responsabilité.

Organisé par le ministère de la Culture et de la Communication en partenariat avec l’Association marocaine des études médiatiques et des films sous le thème : “Le Maroc: appartenance - communication”, le Forum a souligné la nécessité d’un partenariat entre les intervenants dans le champ médiatique pour accompagner les projets structurant les politiques publiques.

Le Forum, auquel a pris part une quinzaine de journalistes marocains ayant une expérience à l’international, a été l’occasion de rendre hommage à ces expériences journalistiques et de souligner l’importance d’encourager les initiatives médiatiques privées et de favoriser la coordination entre les cadres du champ médiatique au Maroc et à l’étranger.

Selon le coordinateur général du forum, Abdellah Damoun, cette rencontre se veut un rendez-vous entre les journalistes exerçant au Maroc et ailleurs afin de permettre un échange fructueux d’idées et d’expériences.



Arrestation



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, dimanche, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, à l'arrestation d'un individu aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de comprimés d'ecstasy.

Le mis en cause, âgé de 25 ans, a été interpellé à son arrivée à la gare Casa-voyageurs à bord d'un train en provenance de la ville de Tanger, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que les fouilles effectuées dans ses bagages ont permis la saisie de 10.000 comprimés d'Ecstasy, en plus d'une arme blanche de grande taille, une bombe lacrymogène et une somme d'argent issue de ses activités criminelles, saisis à l'intérieur d'une voiture de location qu'il avait stationnée devant la gare.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue d'identifier d'éventuels complices, selon la même source.