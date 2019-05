ONSSA



L'opération d’identification des ovins et des caprins destinés à l’Aïd Al Adha 1440, organisée sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a été lancée sur le terrain, annonce l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Cette opération d'identification, qui sera réalisée gratuitement au profit de tous les éleveurs engraisseurs au niveau national, consiste en la pose, sur l’une des oreilles de l’animal, d’une boucle de couleur jaune qui porte un numéro de série unique à chaque animal, en plus de la mention "Aid Al Adha", précise l'ONSSA dans un communiqué.

L’identification des ovins et des caprins destinés à l’Aïd Al Adha se veut un outil qui permet l’acquisition des animaux facilitant leur traçabilité en cas de besoin, explique le communiqué, rappelant dans ce sens que le nombre des ovins et caprins identifiés à l’occasion de l’Aïd Al Adha 1439 a atteint environ 7 millions de têtes.

Depuis le 1er janvier 2019, les services vétérinaires de l'Office enregistrent les unités d’élevage et d'engraissement des ovins et caprins, note la même source, faisant savoir que cette opération a permis l'enregistrement de plus de 212.000 unités.



Conférence



Le Laboratoire d'arithmétique, calcul scientifique et applications (ACSA) de la Faculté des sciences relevant de l’Université Mohammed 1er (UMP) d'Oujda a organisé récemment la troisième édition de sa conférence internationale sous le thème général "Algèbre, théorie des nombres et leurs applications".

Tenue du 24 au 27 avril dernier au Campus du savoir à Oujda, cette manifestation scientifique (Icanta 2019) a constitué, selon ses initiateurs, une occasion pour les participants de présenter et échanger sur les nouveautés, les publications et travaux récents dans le domaine des mathématiques.

"Le but est de favoriser le partage de connaissances et de recherches en relation avec le thème retenu", souligne-t-on dans un communiqué.

Cette conférence a réuni des participants, dont des mathématiciens de renom, venus de plusieurs pays, notamment le Japon, l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Canada, l’Autriche, le Portugal, l’Algérie, le Kuwaït, la Tunisie, le Sénégal, en plus du Maroc.

De jeunes doctorants-chercheurs de différentes nationalités étaient également présents pour suivre des exposés et des conférences sur les dernières nouvelles des domaines de recherche les plus intéressants en algèbre, théorie des nombres et leurs applications.

Pour les organisateurs, un intérêt particulier est accordé aux jeunes chercheurs dans le cadre de cette conférence internationale qui tend à les mettre en contact direct avec des professeurs et doctorants d’ici et d’ailleurs et leur faire découvrir les contributions et recherches récentes dans ces domaines.