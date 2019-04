Rencontre



La protection des enfants contre l'exploitation et l'incitation à toutes les formes de violence a été au centre d'une rencontre internationale organisée, les 26 et 27 courant à Laâyoune, à l'initiative du Forum de la justice et des droits de l'Homme en partenariat avec l'Organisation Africa culture international Human Rights et l'Académie régionale de l’éducation et de la formation de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Les participants à cette rencontre ont plaidé en faveur de mesures interdisant tout acte visant à inciter les enfants à la violence afin de servir des agendas idéologiques ou politiques, ainsi que de la nécessité d'engager des poursuites judiciaires contre toute partie ou groupe, abstraction faite de leurs appartenances politiques, ou les individus qui commettent des actes et incitent les mineurs à la violence pour servir leurs propres intérêts.

Cette rencontre ambitionne de créer un espace d’échange d’expérience et de dialogue libre et démocratique entre les différentes organisations internationales participantes, les acteurs locaux et les institutions concernées par l'enfance, a indiqué à la presse, le président exécutif du Forum de la justice et des droits de l'Homme, Said Achmir. Il s'agit aussi d'examiner des questions inhérentes aux expériences nationales et internationales en matière de trafic de drogue et la délinquance juvénile, ainsi que les procédés et outils à même d'assurer une meilleure éducation à cette frange de la société, a-t-il ajouté.



Presse digitale



Le rôle de la presse digitale dans le développement économique de la région de l'Oriental a été, samedi à Berkane, au centre de la 2ème édition du Forum de la région de l'Oriental de la presse digitale. Cette rencontre, qui devait se poursuivre dimanche, ambitionne de contribuer à la promotion du travail journalistique, notamment la presse digitale, en tant que pilier du processus de développement dans la région de l'Oriental, indiquent les organisateurs.

Il s'agit également de débattre de nombreuses questions relatives notamment à la promotion de la liberté de la presse et du droit d'accès à l'information dans le respect des lois en vigueur et de renforcer le rôle de la presse digitale tout en mettant en avant les atouts touristiques et économiques de la région pour drainer davantage d'investissements.

Ce forum vise également à initier une réflexion collective sur les questions inhérentes à la culture du dialogue et de la critique constructive, à impliquer les jeunes dans les débats traitant des différents sujets d'actualité et à promouvoir le rôle de la femme dans la presse digitale en tant qu'actrice centrale en la matière.