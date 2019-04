Campagne



Une campagne nationale pour la promotion d'une alimentation saine et équilibrée au profit des enfants et des adolescents a été lancée par le ministère de la Santé, sous le slogan "Sehati-taghdiyati", pour la période du 10 avril au 10 mai. Cette campagne a pour objectif de promouvoir une alimentation saine, équilibrée et diversifiée auprès des enfants de tout âge et de susciter l'engagement et la mobilisation de tous les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux (départements, Ordre national des médecins, sociétés savantes, secteur privé...) pour la promotion d'un mode alimentaire sain des enfants, indique jeudi un communiqué du ministère.

A l'échelle nationale, des dispositifs de communication seront mis en place au profit du grand public : il s’agit notamment de spots TV/radio, capsules éducatives, affiches de sensibilisation et des opérations de webmarketing. L'ensemble des supports d’information et de sensibilisation seront diffusés à l’échelle régionale au niveau des structures de santé, des établissements scolaires et des maisons des jeunes.

En parallèle des séances de sensibilisation au profit de la population cible au niveau des établissements sanitaires seront programmées, souligne le communiqué, notant que ces actions de communication seront accompagnées d’une mobilisation des médias régionaux et de la presse écrite et audiovisuelle, pour participer à la promotion d’une alimentation saine et équilibrée au moment de la campagne.



Drogue



Les éléments de la sûreté nationale ont saisi, en coordination avec les éléments de la douane à Guergarate (sud de la ville de Dakhla), 11 tonnes et 940 kg de haschich à bord d'un camion de TIR à destination d'un pays africain, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGSN). Les opérations de fouilles et de contrôle aux frontières ont permis de saisir mercredi les quantités de drogue dissimulées dans des meubles de cuisine à bord d'une remorque d'un camion immatriculé au Maroc, a indiqué la DGSN dans un communiqué, ajoutant que l'enquête s'est également soldée par l'arrestation du chauffeur du camion âgé de 37 ans et du responsable du dédouanement au poste-frontière.

La quantité totale des drogues saisie a été transmise à l'administration des douanes, tandis que les suspects ont été placés à la disposition de l'enquête menée par la brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de la sûreté de Dakhla, sous la supervision du parquet compétent, a fait savoir la même source.