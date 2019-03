Santé



D’éminents chercheurs ont débattu, mercredi à Casablanca, de la place que devrait occuper l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la santé au Maroc, dans le cadre d’un colloque international organisé à l’initiative l’Université Mohamed VI des sciences de la santé.

Le séminaire a rassemblé différents acteurs institutionnels et des experts nationaux et internationaux, en provenance de Singapour et de France, dont le Dr. Thomas Gregory, auteur d’une première mondiale en direct avec une opération chirurgicale en réalité augmentée à l’hôpital Avicenne de Bobigny.

Les intervenus ont convenu de l’importance de la formation dans l’IA en tant que discipline à part entière, d’harmoniser un système d’informations sur les datas des patients marocains, d’encourager le développement des études cliniques en faisant intervenir l’Intelligence artificielle et de prévenir la dispersion des efforts fournis en fixant les priorités.



Ecologie



Le risque de disparition du palmier nain (Chamaerops humilis ou Doum) représente un enjeu écologique important, ont averti, mardi à Rabat, des experts intervenant à la 11ème édition du Congrès national de l'Association marocaine de la protection des plantes (AMPP).

Cette espèce, qui se régénère naturellement après les incendies, est une espèce dite "nurse" du fait qu'elle favorise la régénération des couverts forestiers dégradés, ont souligné des représentants de la Société nationale des palmiers (SNP) lors d’un panel sur "Les ravageurs émergents des palmiers Rhynchophorus ferrugineus & Paysandisia archon".

Grâce à la couverture extrêmement efficace de son feuillage et à son enracinement profond, le palmier nain crée en effet des peuplements préforestiers, où il peut même être dominant dans les cas de formations dites de matorrals, ont-ils expliqué.

Ces formations permettent la conservation d’un sol meuble, profond, frais, riche en humus doux et hébergeant une intense activité biologique et microbiologique. Elles assurent aussi la régénération des essences forestières caractéristiques des principales formations végétales méditerranéennes, ont-ils fait observer.

Le Chamaerops humilis a, également, un impact économique. Il a par, ailleurs, fait l’objet à l’époque coloniale d’une importante production industrielle, en tant que plante textile (principalement au Maroc et en Algérie), le crin végétal. Si cette industrie est tombée de nos jours en désuétude, le palmier nain reste toutefois une source d’activités artisanales et de revenus dans de nombreuses régions de l’Italie, de l’Espagne et du Maghreb, ont-ils relevé, notant qu'il s’agit aussi d’un palmier ornemental de premier plan.