Drogue



Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont saisi, mercredi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, une quantité de 1,881 tonne de chira. La drogue a été saisie à bord d'un véhicule sur la route régionale n°411 reliant la ville de Mechraa Belksiri et la région de Dar Keddari, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les enquêtes et investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent pour identifier toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel et élucider ses ramifications nationales et ses liens éventuels avec des réseaux du trafic international de drogue, selon la même source.



Saisie



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont procédé, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à la saisie de 6.915 comprimés psychotropes et environ 80 grammes de cocaïne sur deux individus soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Les opérations de recherche effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir une importante somme d'argent en dirhams, soupçonnée de provenir du trafic de drogue, ainsi que deux sabres et une voiture, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet, en vue d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire qui s'inscrit dans le cadre des efforts accrus déployés par les services sécuritaires en matière de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.