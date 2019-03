Formation



Une session de formation a été organisée, mercredi à Guelmim, au profit d'un groupe d'éducateurs et d'éducatrices du préscolaire, dans le cadre de la mise en œuvre du plan provincial et régional pour la promotion de ce type d'enseignement.

La formation, la troisième du genre au niveau de la province de Guelmim cette année, vise à développer les compétences des éducateurs du préscolaire et à leur fournir les outils pédagogiques adéquats pour l’accomplissement de leur mission.

Lancée par la direction provinciale de l’éducation et de la formation en coordination avec le projet "Mon éducatrice" réalisé par la maison d’édition Al-Yasser, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en application des Hautes orientations Royales contenues dans le message adressé aux participants à la Journée nationale sur l'enseignement préscolaire, tenue en septembre dernier à Skhirat.

Elle fait partie aussi de la concrétisation des dispositions de la vision stratégique 2015-2030 et du programme national pour la généralisation de l’enseignement préscolaire.



Forum



Les universités chinoises se réunissent, pour la première fois au Maroc, dans le cadre du forum des études en Chine, qui aura lieu à Casablanca et Rabat, respectivement le 22 mars à l'Université Hassan II, et le 23 mars à l'Hôtel La Tour Hassan. Lancé à l'initiative de CUCAS Maroc, plateforme qui gère les candidatures des étudiants marocains voulant poursuivre leur formation en Chine, ce forum accueille une vingtaine d'universités parmi les plus prestigieuses à l'échelle internationale et ouvre de nouveaux horizons académiques et culturels aux jeunes Marocains qui constituent l'une des plus importantes diasporas étudiantes au monde, indiquent les organisateurs, dans un communiqué.

De plus en plus prisée par les étudiants internationaux, la Chine est ''une destination à la mode'', qui fascine par la grandeur et la diversité de son système d’enseignement supérieur qui compte plus de 2.000 établissements. La qualité de l'offre est reconnue par les plus grands palmarès qui sont désormais dominés par les universités chinoises opposant une concurrence farouche à leurs homologues américaines, ajoute la même source.