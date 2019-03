Arrestation



La Brigade de la police judiciaire du district provincial de la sûreté de Dakhla ont arrêté mercredi trois suspects actifs dans le cadre d'une bande criminelle spécialisée dans le vol avec violence et sous la menace de l'arme blanche.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les mis en cause, âgés entre 23 et 26 ans et aux multiples antécédents judiciaires, ont été arrêtés sur la base de résultats de recherches faisant suite au signalement de leur activité criminelle auprès des services de sûreté.

Cette activité criminelle consistait au vol des effets personnels des victimes sous la menace avec violence, a indiqué la DGSN. Les perquisitions menées par la police judiciaire dans les domiciles des suspects ont permis la saisie de plusieurs armes blanches, ainsi que des vêtements, outils informatiques et téléphones portables qui seraient le butin des vols commis, a précisé la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, à la disposition de l'enquête menée par le parquet compétent, tandis que les recherches se poursuivent en vue d'arrêter d'autres suspects éventuellement impliqués dans cette activité criminelle.