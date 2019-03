Arrestation



Les éléments du 14ème district relevant de la préfecture de police de Marrakech ont procédé, en fin de semaine, à l’arrestation de deux individus pour vol avec violence sous la menace de l’arme blanche. Selon une source sécuritaire, cette opération a eu lieu après que les éléments de la police ont avorté une tentative de vol à l’arraché à bord d’une motocyclette "C90" et appréhendé ses auteurs en flagrant délit au quartier Essâada.

Les opérations de fouille des deux mis en cause ont permis la récupération des objets volés, la saisie de deux morceaux de chira sur l’un des individus, a précisé la même source, ajoutant que l’enquête préliminaire a démontré que son complice fait l’objet d’un mandat de recherche pour trafic de stupéfiants. Vu la conformité de la description des deux individus interpellés avec celle rapportée dans les plaintes de certaines victimes de vols avec violence sous la menace de l’arme blanche, déposées contre des criminels non identifiés, ils ont été présentés devant lesdites victimes qui les ont formellement reconnus.



ONCF

Journée

internationale

de la femme



L'Office national des chemins de fer (ONCF) propose des offres exceptionnelles exclusivement dédiées aux femmes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars). "A l'occasion de la Journée internationale de la femme, Al BORAQ apporte sa contribution en proposant à ses clientes 888 places à seulement 80 DH, pour un voyage le 8 mars", indique l'ONCF dans un communiqué, relevant qu'il s'agit d'un "geste par lequel l'Office rend hommage aux femmes et démontre sa volonté de les accompagner et de les soutenir dans leur mobilité".

Cette offre exceptionnelle exclusivement dédiée aux femmes, est valable pour un aller simple ou un aller-retour en 2ème classe sur toutes les liaisons "Al Boraq": Casablanca-Tanger, Rabat-Tanger ou Kénitra-Tanger dans les deux sens, pour un voyage le 8 mars, précise-t-on de même source. Pour en bénéficier, les clientes doivent effectuer leur réservation uniquement sur www.oncf-voyages.ma, note le communiqué, ajoutant que ce billet à tarif spécial reste non échangeable et non remboursable.

Quant aux femmes voyageant fréquemment à bord des Trains navettes rapides (TNR) et trains de lignes, l'ONCF leur propose un abonnement "navette" spécial Journée internationale de la femme de 4 mois au prix d'un abonnement de 3 mois. Il sera en vente durant tout le mois de mars.