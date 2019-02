Enquête



La brigade de la police judiciaire relevant du commissariat de police de Missour a ouvert, mardi, une enquête à l'encontre d'un individu soupçonné de séquestrer sa fille âgée de 15 ans, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de la sûreté nationale de Missour avaient reçu des informations selon lesquelles une fille serait séquestrée par ses parents dans un quartier résidentiel, ce qui a nécessité l’intervention du parquet compétent en vue d'accéder à la maison en question, précise la DGSN dans un communiqué, notant que la fille mineure a été retrouvée séquestrée et ligotée avec des chaînes métalliques. L’enquête a révélé que le père a commis cet acte inhumain après que la fille a quitté le domicile familial et fait l'objet d'un avis de recherche au profit de la famille.

Le mis en cause a été placé en garde à vue en attendant que l’enquête détermine les dessous de cette affaire, conclut le communiqué.



Rencontre

universitaire



L’Association Esprit de l’entrepreneur (AEE) organise, le 23 février courant à la Faculté polydisciplinaire de Taroudant, une rencontre-débat autour de l’entrepreneuriat sportif.

Organisée en partenariat avec la Faculté polydisciplinaire de Taroudant, l’Université Ibn Zohr d’Agadir, le Club sportif et le Master de gestion et de commerce international à la même faculté et l’organisation internationale Enactus, cette rencontre vise à mettre la lumière sur l’importance socioéconomique du sport et son rôle dans la dynamisation de la vie économique et sociale. Initié en collaboration avec la préfecture de la province de Taroudant, le Conseil provincial et la direction provinciale de la jeunesse et des sports, avec le soutien de partenaires publics et privés, cet événement examinera également les progrès en matière de technologie et de marketing enregistrés dans le domaine sportif, indique un communiqué des organisateurs.

Ce débat permettra de soulever plusieurs questions liées à l'entrepreneuriat et les projets sportifs, aux approches économiques et leur relation avec le sport moderne et à l’expérience marocaine dans la production des équipements sportifs, en plus de partager l’expérience des jeunes entrepreneurs dans ce domaine avec les étudiants. Cette rencontre connaîtra la participation d’un parterre de chercheurs, de représentants d’institutions publiques et d'acteurs économiques et de la société civile, et sera marquée par l’organisation d’une exposition intitulée «Salon des entreprises sportives».