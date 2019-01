Olympiades



Sous le signe de la diversité, du partage et du rassemblement, l’Ecole Hassania des travaux publics (EHTP) organise les 15-16-17 mars 2019 la 13ème édition des Olympiades EHTP sous le thème «La mobilisation sportive pour une consolidation de l’unité nationale».

Depuis bientôt 13 ans, les Olympiades EHTP constituent pour les étudiants ingénieurs du Maroc un lieu de rassemblement autour d’activités sportives et culturelles.

Il convient de rappeler que plus de 8500 visiteurs de différentes écoles ont pris part à la 12ème édition, ce qui témoigne de l’importance de cet événement qui s’inscrit dans le cadre des activités parascolaires culturelles et sportives organisées par le club pour encourager le sport chez les jeunes d’aujourd’hui.

Selon le directeur de l’EHTP, «le club Olympiades EHTP symbolise la fierté de notre prestigieuse école. Une fierté mue par 12 ans d’expérience riches en savoir-faire accumulé et excelle dans l’organisation d’activités et de grands événements sportifs, artistiques et culturels reconnus à l’échelle nationale». Et d’ajouter : «Dans le sillage des années précédentes, la 13ème édition des Olympiades de l’EHTP se distinguera sans aucun doute par un mélange de surprises et de nouveautés et restera gravée dans la mémoire de chaque participant et chaque visiteur».