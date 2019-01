Trafic



Des éléments des Forces Armées Royales (FAR) ont avorté, mardi vers 21h30, une opération d'écoulement de stupéfiants au niveau de la ligne de défense à Gueltat Zemmour, après avoir effectué des tirs de sommation sur deux véhicules, apprend-on de source militaire.

La cargaison saisie est composée de 148 colis de chira d'un poids de 3.700 kg, précise-t-on de même source.



Congrès



Le Maroc sera l'invité d'honneur de la 2ème édition du Congrès international Think Europe, qui se tiendra du 16 au 18 courant à Soria (nord-ouest de l'Espagne), une occasion pour mettre en avant l'expérience marocaine dans le domaine de l'urbanisme.

La participation du Maroc à cet événement mondial, placé sous le thème "Les villes intermédiaires, clé du développement", vise à mettre en exergue sa politique urbaine qui prône le renforcement de ses villes intermédiaires, selon des données de la mairie de Soria, relayées mardi par des médias espagnols, notant que cette manifestation ambitionne de trouver des solutions efficaces aux problèmes réels auxquels font face les populations, et ce afin de regagner la confiance des institutions.

Dans ce cadre, le maire de Soria, Carlos Martinez, a appelé les villes intermédiaires à être des "moteurs de la renaissance" des valeurs et à s'engager dans des processus de coordination multi-niveaux, afin de se conformer à l'Agenda 2030 pour le développement durable, rapportent les médias.