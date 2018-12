A.H



Le taux de croissance au Maroc devrait

s'établir à 3,6% en 2019 selon le CMC



Le Centre marocain de conjoncture (CMC) vient de revisiter les projections économiques de 2019, retenues dans le cadre du scénario exploratoire élaboré au début de l'été dernier, annonçant un taux de croissance au Maroc de 3,6% en 2019. Ainsi, le jeu d'hypothèses de référence, qui a servi à l'établissement de ce scénario, a été repris et réajusté par le Centre en se basant sur les informations statistiques fraîchement recueillies au cours des derniers mois et en s'appuyant sur les récentes directions prises par les indices avancés de conjoncture concernant le comportement et les anticipations des activités sectorielles de l'économie nationale, souligne le CMC dans le dernier numéro de sa publication mensuelle ''Maroc Conjoncture’’ du CMC, qui vient de paraître sous l’intitulé ‘’Conjoncture 2019 : Embellie sur fond des problèmes d'emploi’’.

Selon les prévisions de Bank Al-Maghrib, publiées l'été dernier, la croissance de l'économie marocaine devrait atteindre 3,1% en 2019 et 3,6% en 2018, après avoir accéléré à 4,1% en 2017.

La Fondation Trophée de l’Africanité organise, en partenariat avec l’Institut des relations internationales (INRI), le 21 décembre 2018, à Agadir, une conférence sous le thème : « Le plan d’accélération industrielle, un choix stratégique ».Prendront part à cette rencontre deux invités d’honneur : Serge Dagnon, ambassadeur du Bénin et Zakalia Kote, ambassadeur de Burkina Faso, deux invités de marque qui animeront le 1er panel intitulé : « Les relations entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne ».Le 2ème panel traitera du PAI, en tant que choix de développement régional qui sera animé par des représentants des institutions publiques et privées : la délégation régionale du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, la CGEM (Pacte régional), le CRI, l’OFPPT, le Cluster Agadir Haliopolis, la Direction régionale de Webhelp et l’Université Ibn Zohr (UIZ). La conférence sera suivie du lancement du « Livre de prestige » pour la région Souss Massa ainsi que la remise de trophées de l’Africanité. A rappeler que depuis leur création en 2014, les trophées de l’Africanité ont comme principe «de rendre hommage aux différentes initiatives socioéconomiques … de contribuer à mettre en avant la créativité des acteurs africains et leur mobilisation au service d’une jeunesse pleine de ressources ».