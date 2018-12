Assemblée

générale

de l’ARGT



L’Association régionale des guides de tourisme Marrakech-Safi (ARGT), informe l’ensemble de ses adhérents dans la région, conformément aux articles 8 et 9 de son statut, que l’assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 19 décembre 2018, au siège de la Chambre de commerce, d’industrie et de services, sis au quartier L’Hivernage à Marrakech, et ce à partir de 15h.

A l’ordre du jour figurent l’intervention du président de l’ARGT, la lecture des rapports moral et financier, ainsi que leur approbation.



Universités



Au côté des amphithéâtres et des cours magistraux, de nouveaux espaces d’apprentissage high tech, plus confortables et plus modulables voient le jour dans les universités et les business schools favorisant l’innovation, la communication et l’engagement des enseignants et des apprenants.

Réinventer les pratiques pédagogiques et faire émerger les idées "des plus bizarres au plus innovantes" est le concept de base derrière la création de ces espaces qui mettent l’accent sur les relations humaines, la collaboration et le partage. Qu’il s’agisse de salles hyperconnectées dotées d’un matériel high tech (ordinateur, tablette, etc) ou de simples espaces meublés avec des chaises et tables mobiles, les Learning Labs favorisent le développement des compétences et l’échange entre les différents acteurs concernés.

"Les Learning labs sont un écosystème qui permet de ré-enchanter ce qui peut se passer dans une classe", explique à la MAP Richard Soparnot, directeur académique au groupe ESC Clermont (France), ajoutant que ces espaces permettent de "tromper l’ennui" en permettant à l’apprenant de s’approprier le savoir.