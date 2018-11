Collectivités

territoriales



Trois véhicules de transport scolaire ont été remis, dimanche, à des collectivités territoriales relevant de la province d'Ifrane dans le cadre des efforts déployés au niveau local pour lutter contre la précarité dans le monde rural. Cette opération qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province Abdelhamid El Mazid, des élus et des autorités locales, a pour objectifs d'améliorer les conditions de scolarité des élèves issus du monde rural et de renforcer l'égalité des chances en matière d'éducation.

Il a été procédé, par ailleurs, à l'acquisition d'une ambulance équipée au profit de la délégation provinciale de la santé d'Ifrane dans le but de renforcer l'accès aux soins au niveau de la province. L'acquisition de ces véhicules a nécessité un montant global de 2,5 millions de DH financés par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la province d'Ifrane, Mbarek El Mamouni, a indiqué que cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 63ème anniversaire de l'indépendance, profite aux collectivités territoriales de Tizguit, Tigrigra et Sidi El Makhfi.



Colloque

international



Des chercheurs marocains, mais aussi algériens et français, ont été en conclave, jeudi et vendredi à El Jadida, pour débattre des changements survenus dans le monde rural dans le Royaume, à la lumière du thème central "Campagne marocaine: mémoire et mutations".

Le colloque international, organisé par l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), a recommandé l'approfondissement des recherches relatives aux mutations que subit, depuis des décennies, le milieu rural marocain, que ce soit en termes de consommation, d'exode, de la masse démographique qui s'est beaucoup rétrécie, ou encore au niveau des recherches touchant les domaines des sciences humaines, de l'histoire, de l'anthropolgie, de la sociologie et de la géographie.

Les données pouvant découler de ces études seront d'une grande utilité pour les acteurs concernés, particulièrement dans l'aménagement territorial, en vue de lancer, selon les spécificités de chaque zone rurale du Royaume, les projets structurants appropriés, ont conclu les participants à ce colloque, tenu en partenariat avec l'Université Chouaib Doukkali (UCD), la Faculté des lettres et des sciences humaines d’El Jadida et le Laboratoire Maroc et pays méditerranéens.