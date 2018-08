Jours fériés

Le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique annonce que les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics chômeront du lundi 20 au jeudi 23 août.

Les lundi et mardi 8 et 9 Dou Al Hijja 1439, correspondant au 20 et 21 août 2018, seront des jours fériés chômés dans les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse, indique vendredi le ministère dans un communiqué.

Les journées de mercredi et jeudi 10 et 11 Dou Al Hijja 1439, correspondant au 22 et au 23 août 2018, seront également fériées chômées à l'occasion de l'Aïd Al Adha, ajoute le communiqué.

Cette décision intervient conformément aux dispositions du décret n° 2-77-169, du 9 rabia I 1397 (28 février 1977) fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, établissements publics et services concédés, tel qu'il a été modifié et complété, précise le ministère.



Circulation

Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) a appelé les usagers de la route à redoubler de vigilance et à prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires, en prévision du trafic intense qui marque la période d'Aïd Al Adha, d’autant qu'elle coïncide avec les vacances d'été.

Dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP, le Comité rappelle à l'ensemble des usagers de la route, qu'ils soient conducteurs de véhicules particuliers ou chauffeurs professionnels, la nécessité de respecter le Code de la route, d'observer les règles de sécurité routière et de faire preuve d'indulgence.

Le Comité insiste, dans ce cadre, sur la nécessité de procéder à l'entretien du véhicule et de recourir à des visites techniques minutieuses pour s'assurer du bon fonctionnement des appareils, dont dépendent la sécurité routière, surtout les pneus, le dispositif de freinage, les amortisseurs et les essuie-glaces. Les conducteurs sont aussi appelés à préparer leur voyage en définissant au préalable leurs itinéraires et à se reposer suffisamment, pour une conduite sûre et saine, ajoute le communiqué.

Le CNPAC a aussi incité les conducteurs à rouler à une vitesse modérée et adaptée au trafic, à respecter le Code de la route, notamment au niveau des virages, pentes et routes escarpées et à garder la distance de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre urbain.