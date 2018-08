Tramway

RATP Dev Casablanca a annoncé, jeudi, qu'elle mettra en place une offre de service adaptée pour le tramway pendant la semaine de l’Aïd Al Adha, en vue d'accompagner les rythmes de déplacement spécifiques à cette période.

Ainsi, RATP Dev assurera, tout au long de la journée de l’Aïd, une fréquence d’un tramway toutes les 15 minutes sur la ligne principale, indique la société dans un communiqué.

Les premiers départs de tramway des terminus Sidi Moumen vers Facultés, Sidi Moumen vers Ain Diab, Ain Diab Plage et Facultés auront lieu respectivement à 12h00, 12h15, 13h47 et 13h40, ajoute la même source.

En ce qui concerne les jours fériés des 20, 21 et 23 août, ainsi que le vendredi 24 août, le tableau de marche habituel conçu pour les jours fériés sera appliqué, avec des fréquences comprises entre 6min30 et 10min pendant la journée, précise-t-on.

Les horaires sont disponibles sur le site casatramway.ma et sur la page Facebook officielle Casa Tramway.



Autoroutes

du Maroc

La Société Nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a recommandé à ses clients-usagers d'organiser au préalable leurs voyages à l’occasion de l’Aïd Al Adha. Dans un communiqué publié jeudi, ADM informe que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important le vendredi 17 août entre 15H00 et 22H00, ainsi que les jeudi 23 août et dimanche 26 août, qui coïncideront avec les jours du retour des vacances de l’Aïd, entre 16H00 et 22H00.

Par ailleurs, ADM invite les usagers à télécharger l'application "ADM trafic" pour se renseigner sur l'état du trafic et opter pour le choix du "Tag Jawaz" pour un passage plus fluide au niveau des gares en toute sécurité et confort.



Salé

La brigade de la police judiciaire du district de Salé a saisi, mercredi soir, une importante quantité de cigarettes et de tabac à narguilé (maâssel) de contrebande à bord d'un camion de transport de marchandises et a procédé à l'arrestation de son conducteur âgé de 60 ans, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), le véhicule a été arrêté à l'entrée de la zone périurbaine de la ville de Salé au niveau de l'autoroute, a fait savoir la DGSN dans un communiqué.

La fouille de la cargaison du camion s'est soldée par la saisie de 72.850 paquets de cigarettes de diverses marques, de 3.750 kg de tabac à narguilé (maâssel) ainsi qu'une somme de 136.000 dirhams détenue par le conducteur, précise la même source. Le mis en cause a été placé en garde à vue sur instructions du parquet compétent, tandis que les enquêtes et les investigations se poursuivent pour identifier les autres individus soupçonnés d’être impliqués dans cet acte criminel, conclut le communiqué.