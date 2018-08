El Jadida

Le service provincial de la police judiciaire d'El Jadida, a ouvert, lundi, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, à l'encontre d'un individu (27 ans) pour son implication présumée dans une affaire de diffusion, de mauvaise foi, d'informations fallacieuses et d'allégations mensongères. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu'un individu protestait, dans une séquence vidéo publiée dimanche soir, contre l'absence de fonctionnaires dans un des arrondissements de police d'El Jadida. Il a donc décidé de porter plainte suite à une agression dont il a fait l'objet.

Cet individu a également avancé que les fonctionnaires de la police relevant du même arrondissement étaient déployés dans l'un des moussems locaux, poursuit la même source, assurant que ces données ont été immédiatement démenties par la DGSN qui a, par la même occasion, ouvert une enquête judiciaire pour déterminer les tenants et aboutissants de cet enregistrement.

Au même moment où le prévenu enregistrait la séquence vidéo en dehors de l'arrondissement, des éléments de la sécurité de l'arrondissement de police effectuaient des investigations sur le terrain et les procédures judiciaires sur une plainte déposée par la famille du mis en cause pour mauvais voisinage et violences, ajoute la DGSN.

Les enquêtes menées à ce sujet ont fait état d'informations fallacieuses avancées par l'individu, notamment la présence de tous les fonctionnaires de police dans un moussem local, précise le communiqué, faisant observer que cette manifestation se déroule en dehors de la zone d'intervention des services de police.

A la lumière de ces données, le suspect a été placé en garde à vue sous instruction du parquet général avant d'être déféré devant la justice, conclut la DGSN.