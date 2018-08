Casablanca

Un officier de police relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a été contraint, lundi matin, de faire usage de son arme de service lors d'une intervention sécuritaire pour appréhender un individu, aux multiples antécédents judiciaires, qui exposait des éléments de police à un danger sérieux et imminent avec une arme blanche.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu'une patrouille de police était intervenue pour arrêter le mis en cause en flagrant délit de vente de drogue dans la zone Hay Hassani, notant que le dealer a opposé une résistance violente, ce qui a contraint l'officier de police à tirer une balle de sommation, permettant ainsi son arrestation et la saisie de deux armes blanches et de 70 g de chira qui étaient en sa possession.

Le suspect, ainsi que deux complices, ont été placés en garde à vue dans l'attente d'être soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, ajoute la DGSN.



Aïd Al Adha

Le 1er Dou Al Hijja de l'année 1439 de l’Hégire correspond au lundi 13 août 2018 et l’Aïd Al Adha sera célébré le mercredi 22 août, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique que le croissant lunaire annonçant le mois de Dou Al Hijja de l’an 1439 de l’Hégire a été observé dimanche soir (12 août) et par conséquent l’Aïd Al Adha sera célébré le 10 Dou Al Hijja 1439 correspondant au 22 août 2018.

Puisse Dieu combler en ce mois béni de ses bienfaits SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et renouveler pareilles occasions pour le Souverain dans la gloire et pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale dans le bien-être et pour le peuple marocain et la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le communiqué.