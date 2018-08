Pensions

La Caisse marocaine des retraites (CMR) versera, à titre exceptionnel, les pensions de 805.134 bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, y compris les ayants droit, à partir du 16 août.

Dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP, la Caisse précise que cette mesure intervient à l'occasion de l'Aïd Al Adha.



Casablanca

Un individu âgé de 67 ans, placé en garde à vue par les services de sûreté du district d'Aïn Chock pour une affaire d'incendie volontaire, est décédé jeudi soir à bord d'une ambulance le transportant vers l'hôpital pour recevoir des soins suite à un problème de santé, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Il avait été placé en garde à vue durant les premières heures de jeudi, sur instructions du parquet compétent, avant d’être victime d'un malaise, ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital vers 18h00 pour recevoir les soins nécessaires, précise la DGSN dans un communiqué, ajoutant qu’il a rendu l'âme à son arrivée à l'hôpital.

La dépouille du défunt a été déposée à la morgue pour autopsie, afin de déterminer les causes du décès, alors qu'une enquête a été ouverte à ce sujet par la police judiciaire du district d'Aïn Chock, sous la supervision du parquet compétent, conclut la même source.



Tétouan

Une tentative d'évasion de deux détenus de la prison locale de Tétouan, condamnés pour constitution d'une bande criminelle et vol qualifié, a été avortée jeudi matin, a indiqué la direction de l'établissement pénitentiaire.

Selon un communiqué de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la direction de la prison locale de Tétouan a aussitôt avisé le Ministère public pour "prendre toutes les mesures nécessaires".

Une commission centrale a été chargée de mener une enquête sur les circonstances de cette tentative d'évasion afin de déterminer les responsabilités, ajoute-t-on de même source.